Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ вскоре получат крупную партию "убийц танков" от США - Newsweek
ВСУ вскоре получат крупную партию «убийц танков» от США — Newsweekhttps://racurs.ua/n188234-vsu-vskore-poluchat-krupnuu-partiu-ubiyc-tankov-ot-ssha-newsweek.htmlРакурс
США найближчим часом мають намір передати Збройним силам України значну партію великих баражуючих боєприпасів Switchblade 600.
.
Наразі українські військові мають більшу кількість малих безпілотників Switchblade 300, ніж великих Switchblade 600, але це скоро зміниться, — цитує видання Newsweek віце-президента оборонної компанії AeroVironment Чарлі Діна.
В інтерв’ю Newsweek він наголосив на критичній важливості цих дронів для України, адже вони дозволять ЗСУ знищувати ворожі цілі у глибокому тилу ворога.
Безпілотники Switchblade 600 призначені для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії — до 90 км.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...