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ВСУ вскоре получат крупную партию "убийц танков" от США - Newsweek

ВСУ вскоре получат крупную партию «убийц танков» от США — Newsweek

12 окт 2023, 21:08
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США найближчим часом мають намір передати Збройним силам України значну партію великих баражуючих боєприпасів Switchblade 600.


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Наразі українські військові мають більшу кількість малих безпілотників Switchblade 300, ніж великих Switchblade 600, але це скоро зміниться, — цитує видання Newsweek віце-президента оборонної компанії AeroVironment Чарлі Діна.

В інтерв’ю Newsweek він наголосив на критичній важливості цих дронів для України, адже вони дозволять ЗСУ знищувати ворожі цілі у глибокому тилу ворога.

Безпілотники Switchblade 600 призначені для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії — до 90 км.

Источник: Ракурс


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