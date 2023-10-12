ВСУ вскоре получат крупную партию "убийц танков" от США - Newsweek

https://racurs.ua/n188234-vsu-vskore-poluchat-krupnuu-partiu-ubiyc-tankov-ot-ssha-newsweek.html

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США найближчим часом мають намір передати Збройним силам України значну партію великих баражуючих боєприпасів Switchblade 600.

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Наразі українські військові мають більшу кількість малих безпілотників Switchblade 300, ніж великих Switchblade 600, але це скоро зміниться, — цитує видання Newsweek віце-президента оборонної компанії AeroVironment Чарлі Діна.

В інтерв’ю Newsweek він наголосив на критичній важливості цих дронів для України, адже вони дозволять ЗСУ знищувати ворожі цілі у глибокому тилу ворога.

Безпілотники Switchblade 600 призначені для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії — до 90 км.