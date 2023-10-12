Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ невдовзі отримають велику партію “вбивць танків” від США — Newsweek

ЗСУ невдовзі отримають велику партію «вбивць танків» від США — Newsweek

12 жов 2023, 21:08
999

США найближчим часом мають намір передати Збройним силам України значну партію великих баражуючих боєприпасів Switchblade 600.


.

Наразі українські військові мають більшу кількість малих безпілотників Switchblade 300, ніж великих Switchblade 600, але це скоро зміниться, — цитує видання Newsweek віце-президента оборонної компанії AeroVironment Чарлі Діна.

В інтерв’ю Newsweek він наголосив на критичній важливості цих дронів для України, адже вони дозволять ЗСУ знищувати ворожі цілі у глибокому тилу ворога.

Безпілотники Switchblade 600 призначені для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії — до 90 км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів