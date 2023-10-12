Офицер 59 ОМПБр об Авдеевке: Третьи сутки идет непрерывное жесткое сражение

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Ракурс

Про важкі бої під Явдіївкою розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України Сергій Цехоцький.

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Третю добу йде бій, безперервний жорстокий бій, настирний з їхньої сторони. Практично особовий склад не відпочивав за весь цей період, ані сна не було, не було можливості відпочивати. Інтенсивно триває бій, інтенсивно знищуємо ворога на всіх ділянках, де розташовано наш особовий склад, — вказав Цехоцький в ефірі «Свобода Live».

Він вказав, що захисники України, які боронять Авдіївський напрям ще не мали можливості перепочити.

Цю атаку можна прирівняти до першого дня повномасштабного російського вторгнення, тільки на окремій ділянці фронту, — вважає офіцер.

На його думку, окупаційна армія росії заздалегідь готувалися до цього бою.

Тактика військ рф дещо змінилася: 10 жовтня вони масово йшли в атаку, зараз — штурмують меншими і більш мобільними групами, — додав Цехоцький.

Водночас, воїни 59 ОМПБр підбили і знешкодили чотири ворожі БМП, два танки Т-72, два БМД, а також пошкодили дві БМД та ще два танки.