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Украинцы могут находиться в плену боевиков ХАМАС. Фото:
Граждане Украины могут находиться в плену ХАМАС — посолhttps://racurs.ua/n188248-grajdane-ukrainy-mogut-nahoditsya-v-plenu-hamas-posol.htmlРакурс
У полоні бойовиків ісламістської організації ХАМАС можуть перебувати українці.
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Таку інформацію українським дипломатам повідомили спецслужби Ізраїлю, але вона ще потребує підтвердження. Однак ця інформація все ж може відповідати дійсності. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 13 жовтня заявив в ефірі телемарафону.
Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності, — зазначив він.
За його словами, дипломати під час пошуку громадян України тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією. Українців шукають, зокрема, по ДНК та відбитках пальців.
Корнійчук додав, що серед сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала український паспорт. Решта шість загиблих постійно проживали в Ізраїлі й мали ізраїльський паспорт.
Нагадаємо, телеканал CNN повідомляв, що терористична організація ХАМАС стратила принаймні частину заручників, які були захоплені бойовиками першого дня нападу на Ізраїль.
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