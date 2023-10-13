Українці можуть перебувати в полоні бойовиків ХАМАС. Фото:

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У полоні бойовиків ісламістської організації ХАМАС можуть перебувати українці.

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Таку інформацію українським дипломатам повідомили спецслужби Ізраїлю, але вона ще потребує підтвердження. Однак ця інформація все ж може відповідати дійсності. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 13 жовтня заявив в ефірі телемарафону.

Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності, — зазначив він.

За його словами, дипломати під час пошуку громадян України тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією. Українців шукають, зокрема, по ДНК та відбитках пальців.

Корнійчук додав, що серед сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала український паспорт. Решта шість загиблих постійно проживали в Ізраїлі й мали ізраїльський паспорт.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомляв, що терористична організація ХАМАС стратила принаймні частину заручників, які були захоплені бойовиками першого дня нападу на Ізраїль.