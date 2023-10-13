Антикоррупционный суд оставил Князева в СИЗО еще на два месяца, но снова уменьшил размер залога

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Антикорупційний суд залишив вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва ще на два місяці, але знову зменшив розмір застави — із 45 до 35 млн грн.

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Суд зменшує заставу вже вчетверте. Ще у травні вона становила 107,3 млн грн, а вже в кінці місяця — 75 млн. У вересні суд зменшив суму застави до 55 млн грн, а в кінці вересня до 45 млн.

Тим часом спільнику колишнього голови Верховного суду Князєва адвокату Олегу Горецькому винесли вирок у справі про отримання хабаря у розмірі 2,7 млн дол.

Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна, однак його звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим строком три роки.

Горецький пішов на угоду із САП — відтепер він зобов’язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24.

У НАЗК 13 жовтня заявили, що Князєв орендував квартиру на Липках за тисячу гривень. Закон «Про запобігання корупції» забороняє суддям приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (або 2 684 грн).

Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової, уточнюють у НАЗК.

Порушуючи вказану заборону, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАЗК відправило Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Раду суддів України.