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Удачная "королевская" охота - за пару часов пилоты ночного дрона уничтожили более 20 окупантов

Удачная «королевская» охота — за пару часов пилоты ночного дрона уничтожили более 20 оккупантов (ВИДЕО)

13 окт 2023, 16:36
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Оператори 24 ОМБр імені короля Данила злітали на вдале полювання.


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Упродовж кількох годин пілоти нічного дрона знищили понад 20 окупантів.

Командування Сухопутних сил ЗСУ опублікувало відео нічного нальоту дрона «Закатка» роти «Рарог» 24 бригади на місце дислокації російських окупантів на Донбасі. Кадри показують вдалі скиди з дрона боєприпасів на вантажівку, бронетранпсортер та легковик росіян. За декілька ударів українці знищили понад 20 окупантів.

Источник: Ракурс


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