Удачная "королевская" охота - за пару часов пилоты ночного дрона уничтожили более 20 окупантов

https://racurs.ua/n188256-udachnaya-korolevskaya-ohota-za-paru-chasov-piloty-nochnogo-drona-unichtojili-bolee-20.html

Ракурс

Оператори 24 ОМБр імені короля Данила злітали на вдале полювання.

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Упродовж кількох годин пілоти нічного дрона знищили понад 20 окупантів.

Командування Сухопутних сил ЗСУ опублікувало відео нічного нальоту дрона «Закатка» роти «Рарог» 24 бригади на місце дислокації російських окупантів на Донбасі. Кадри показують вдалі скиди з дрона боєприпасів на вантажівку, бронетранпсортер та легковик росіян. За декілька ударів українці знищили понад 20 окупантів.