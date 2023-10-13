Украинские бойцы уничтожили гнездо операторов российских FPV-дронов

https://racurs.ua/n188267-ukrainskie-boycy-unichtojili-gnezdo-operatorov-rossiyskih-fpv-dronov-video.html

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Українські оператори дронів-камікадзе знищили ще одне гніздо операторів російських FPV-дронів.

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Сергій Стерненко опублікував відео удару бійців 126 бригади ТРО та 11 бригади НГУ.

Екіпаж «Самосуд» вполював ворожий підрозділ «судний дєнь», який перед тим впустив дрон з вікна.

Українські оператори завели свій дрон у вікно, де сиділи російські оператори.