Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские бойцы уничтожили гнездо операторов российских FPV-дронов

Украинские бойцы уничтожили гнездо операторов российских FPV-дронов (ВИДЕО)

13 окт 2023, 20:50
999

Українські оператори дронів-камікадзе знищили ще одне гніздо операторів російських FPV-дронів.


.

Сергій Стерненко опублікував відео удару бійців 126 бригади ТРО та 11 бригади НГУ.

Екіпаж «Самосуд» вполював ворожий підрозділ «судний дєнь», який перед тим впустив дрон з вікна.

Українські оператори завели свій дрон у вікно, де сиділи російські оператори.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров