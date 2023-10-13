Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські бійці знищили гніздо операторів російських FPV-дронів

Українські бійці знищили гніздо операторів російських FPV-дронів (ВІДЕО)

13 жов 2023, 20:50
999

Українські оператори дронів-камікадзе знищили ще одне гніздо операторів російських FPV-дронів.


.

Сергій Стерненко опублікував відео удару бійців 126 бригади ТРО та 11 бригади НГУ.

Екіпаж «Самосуд» вполював ворожий підрозділ «судний дєнь», який перед тим впустив дрон з вікна.

Українські оператори завели свій дрон у вікно, де сиділи російські оператори.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів