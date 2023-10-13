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Українські бійці знищили гніздо операторів російських FPV-дронів
Українські бійці знищили гніздо операторів російських FPV-дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188267-ukrayinski-biyci-znyschyly-gnizdo-operatoriv-rosiyskyh-fpv-droniv-video.htmlРакурс
Українські оператори дронів-камікадзе знищили ще одне гніздо операторів російських FPV-дронів.
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Сергій Стерненко опублікував відео удару бійців 126 бригади ТРО та 11 бригади НГУ.
Екіпаж «Самосуд» вполював ворожий підрозділ «судний дєнь», який перед тим впустив дрон з вікна.
Українські оператори завели свій дрон у вікно, де сиділи російські оператори.
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