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Ракурс
Украинский БПЛА уничтожил раритетную пушку россиян. Фото:

Украинский дрон уничтожил на раритетную пушку оккупантов (ВИДЕО)

14 окт 2023, 19:49
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Українські дрони на фронті знищують не лише новітню російську техніку, але й «музейні експонати», які окупанти стягують на війну.


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Так, дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» вполював радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм. Відео ураження ворожої цілі Міністерство внутрішніх справ 14 жовтня опублікувало в Twitter.

Як відомо, С-60 — радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм. Ця гармата була розроблена ще в середині 1940-х років, а прийняли її на озброєння армії СРСР у 1950-му році.

Ця гармата встановлена на чотириколісному шасі, що дозволяє її буксирувати за допомогою вантажівки або гусеничного артилерійського тягача. Для переведення гармати з похідного в бойове положення обслузі потрібна лише одна хвилина.

Нагадаємо, оператори 24 ОМБр імені короля Данила злітали на вдале полювання й лише за кілька годин вночі знищили понад 20 російських окупантів на Донбасі.

Источник: Ракурс


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