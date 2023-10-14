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Украинский БПЛА уничтожил раритетную пушку россиян. Фото:
Украинский дрон уничтожил на раритетную пушку оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188301-ukrainskiy-dron-unichtojil-na-raritetnuu-pushku-okkupantov-video.htmlРакурс
Українські дрони на фронті знищують не лише новітню російську техніку, але й «музейні експонати», які окупанти стягують на війну.
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Так, дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» вполював радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм. Відео ураження ворожої цілі Міністерство внутрішніх справ 14 жовтня опублікувало в Twitter.
Як відомо, С-60 — радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм. Ця гармата була розроблена ще в середині 1940-х років, а прийняли її на озброєння армії СРСР у 1950-му році.
Ця гармата встановлена на чотириколісному шасі, що дозволяє її буксирувати за допомогою вантажівки або гусеничного артилерійського тягача. Для переведення гармати з похідного в бойове положення обслузі потрібна лише одна хвилина.
Дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» вполював раритетну гармату— МВС України (@MVS_UA) October 14, 2023
Під час аеророзвідки воїни виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, розроблену ще у середині 1940-х років. pic.twitter.com/fvzJQF2CYk
Нагадаємо, оператори 24 ОМБр імені короля Данила злітали на вдале полювання й лише за кілька годин вночі знищили понад 20 російських окупантів на Донбасі.
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