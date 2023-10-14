ВСУ отразили 15 атак врага на Авдеевском направлении. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n188302-vsu-otrazili-15-atak-vraga-na-avdeevskom-napravlenii-genshtab.html

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Українські військові на деяких напрямках мужньо тримають оборону, а на інших — проводять наступальну операцію.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів, а ще п’ять — біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області. Тримають оборону захисники й на Авдіївському напрямку, де відбили вісім атак у районі Авдіївки та ще сім атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 жовтня.

А на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Ворог намагався відбити втрачені позиції й у районі Роботиного Запорізької області — п’ять атак виявилися безуспішними.

Збройні сили України не лише обороняються, але й продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Авіація Повітряних сил завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська уразили пункт управління та два артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась, бо росіяни розпочали наступ в районі Макіївки й на Куп’янському напрямку.