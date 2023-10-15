Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дрон СБУ попал в электрическую подстанцию. Фото:

СБУ успешно атаковала электрическую подстанцию в Белгородской области (ВИДЕО)

15 окт 2023, 14:19
999

Служба безпеки України успішно атакувала електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області рф.


.

По цілі влучно відпрацювали дрони спецслужби. До підстанції Красна Яруга були під'єднані російські військові об'єкти. Про це 15 жовтня повідомило «Громадське» із посиланням на джерела СБУ.

Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка уже стоїть у них на порозі, — цитує медіа співрозмовника з СБУ.

Спецслужба також надала відео влучання БПЛА по ворожому об'єкту.

Нагадаємо, 14 жовтня частина Курської області росії залишилася без електропостачання нібито через обстріли з боку України. Місцева влада заявляла про знеструмлення населених пунктів Глушківського району. Без світла залишилися селище Тіткіне та села Коров’яківка, Олексіївка і Попово-Лежачи.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров