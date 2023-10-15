Дрон СБУ попал в электрическую подстанцию. Фото:

https://racurs.ua/n188318-sbu-uspeshno-atakovala-elektricheskuu-podstanciu-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

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Служба безпеки України успішно атакувала електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області рф.

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По цілі влучно відпрацювали дрони спецслужби. До підстанції Красна Яруга були під'єднані російські військові об'єкти. Про це 15 жовтня повідомило «Громадське» із посиланням на джерела СБУ.

Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка уже стоїть у них на порозі, — цитує медіа співрозмовника з СБУ.

Спецслужба також надала відео влучання БПЛА по ворожому об'єкту.

Джерло в СБУ надало нам відео успішної атаки на електричну підстанцію росіян Красна Яруга. Саме до неї були підключені військові об‘єкти окупантів. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі pic.twitter.com/gqILhbX8St — hromadske (@HromadskeUA) October 15, 2023

Нагадаємо, 14 жовтня частина Курської області росії залишилася без електропостачання нібито через обстріли з боку України. Місцева влада заявляла про знеструмлення населених пунктів Глушківського району. Без світла залишилися селище Тіткіне та села Коров’яківка, Олексіївка і Попово-Лежачи.

Джерело: «Громадське»