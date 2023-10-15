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Ракурс
Власти Херсона рассказали о последствиях бомбардировки города. Фото:

Авиация рф сбросила 13 бомб на Херсонщину — власти рассказали о последствиях

15 окт 2023, 13:49
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Бомбардування російською авіацією міста Херсон призвело до зникнення світла та інтернету в місті.


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Однак електрику в місті вже почали подавати. Енергетики, які працюють над відновленням мереж, поступово намагатимуться подати живлення в усі райони Херсона. Однак жителям варто робити необхідні запаси води, їжі та перевірити гаджети. Про це керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Також у Херсоні через обстріли російської армії ударною хвилею пошкоджені тамбури 11 вагону поїзда № 102 сполученням Херсон — Київ. В «Укрзалізниці» повідомили, що зруйновані кілька вікон, але люди не постраждали. Потяг вже виїхав з міста та продовжує рух за графіком.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 15 жовтня російські загарбники скинули 11 керованих авіабомб на чотири населених пункти Бериславського району Херсонщини.

В ОВА згодом додали, що електропостачання у Херсоні відновлено, проте можливі короткочасні знеструмлення районів у зв’язку з відновлювальними роботами.

Нагадаємо, 15 вересня російські бомбардувальники Су-34 з різницею у 30 хвилин двома керованими авіабомбами завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі, внаслідок чого в Херсоні зникло світло та почалися перебої з електрикою.

Источник: Ракурс


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