Влада Херсона розповіла про наслідки бомбардування міста. Фото:

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Ракурс

Бомбардування російською авіацією міста Херсон призвело до зникнення світла та інтернету в місті.

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Однак електрику в місті вже почали подавати. Енергетики, які працюють над відновленням мереж, поступово намагатимуться подати живлення в усі райони Херсона. Однак жителям варто робити необхідні запаси води, їжі та перевірити гаджети. Про це керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Також у Херсоні через обстріли російської армії ударною хвилею пошкоджені тамбури 11 вагону поїзда № 102 сполученням Херсон — Київ. В «Укрзалізниці» повідомили, що зруйновані кілька вікон, але люди не постраждали. Потяг вже виїхав з міста та продовжує рух за графіком.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 15 жовтня російські загарбники скинули 11 керованих авіабомб на чотири населених пункти Бериславського району Херсонщини.

В ОВА згодом додали, що електропостачання у Херсоні відновлено, проте можливі короткочасні знеструмлення районів у зв’язку з відновлювальними роботами.

Нагадаємо, 15 вересня російські бомбардувальники Су-34 з різницею у 30 хвилин двома керованими авіабомбами завдали авіаудару по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі, внаслідок чого в Херсоні зникло світло та почалися перебої з електрикою.