Україні дедалі важке отримати гроші від партнерів, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Фото:

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Отримати фінансову допомогу від країн-партнерам Україні стає дедалі важче.

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Зараз владі доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку. Раніше це було простіше зробити. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко заявив в інтерв’ю Reuters під час засідання Світового банку в Марракеші.

Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна, — зазначив він.

За його словами, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром 43 млрд дол. у 2024 році. Однак переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС. Деякі закордонні уряди через геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у країнах зменшують бажання урядів підтримувати Україну. Марченко додав, що у 2014 році вибори відбудуться у США та ЄС.

Міністр додав, що Україна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, що будуть залучені від внутрішнього боргу. Однак вона залежатиме й від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.

Нагадаємо, у МВФ заявляли, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося через шок від війни росії проти України. Фахівці прогнозують, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі.