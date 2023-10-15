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Вертолет Bo 105-Е4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС

Вертолет и мотоцикл — ВСУ приняли на вооружение новую технику

15 окт 2023, 16:24
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ЗСУ прийняли на озброєння нову техніку — німецький вертоліт Bo 105-Е4 та австрійський мотоцикл KTM 450 ЕХС.


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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі, — вказано в повідомленні. — Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

Bo 105 — це легкий двомоторний вертоліт, розроблений німецькою компанією Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Перебуває на озброєнні багатьох країн у всьому світі та широко експлуатується у цивільній авіації. Перший політ від здійснив у 1967 році, а серійне виробництво тривало до 2001 року. За цей час було виготовлено понад 1,2 тис. таких гелікоптерів.

Вертоліт Bo 105-Е4, фото: «Мілітарний»

KTM 450 ЕХС — це кросовий мотоцикл (ендуро), обладнаний бензиновим двигуном із потужністю 48 кінських сил.

Мотоцикл KTM 450 ЕХС, фото: «Мілітарний»

Источник: Ракурс


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