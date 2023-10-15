Вертолет Bo 105-Е4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС

https://racurs.ua/n188322-vertolet-i-motocikl-vsu-prinyali-na-voorujenie-novuu-tehniku.html

Ракурс

ЗСУ прийняли на озброєння нову техніку — німецький вертоліт Bo 105-Е4 та австрійський мотоцикл KTM 450 ЕХС.

.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі, — вказано в повідомленні. — Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.

Bo 105 — це легкий двомоторний вертоліт, розроблений німецькою компанією Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Перебуває на озброєнні багатьох країн у всьому світі та широко експлуатується у цивільній авіації. Перший політ від здійснив у 1967 році, а серійне виробництво тривало до 2001 року. За цей час було виготовлено понад 1,2 тис. таких гелікоптерів.

KTM 450 ЕХС — це кросовий мотоцикл (ендуро), обладнаний бензиновим двигуном із потужністю 48 кінських сил.