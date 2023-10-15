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Вертоліт Bo 105-Е4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС
Вертоліт та мотоцикл — ЗСУ прийняли на озброєння нову технікуhttps://racurs.ua/ua/n188322-vertolit-ta-motocykl-zsu-pryynyaly-na-ozbroiennya-novu-tehniku.htmlРакурс
ЗСУ прийняли на озброєння нову техніку — німецький вертоліт Bo 105-Е4 та австрійський мотоцикл KTM 450 ЕХС.
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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4, німецького виробництва, використовується для спостереження. Також, на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі, — вказано в повідомленні. — Швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості.
Bo 105 — це легкий двомоторний вертоліт, розроблений німецькою компанією Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Перебуває на озброєнні багатьох країн у всьому світі та широко експлуатується у цивільній авіації. Перший політ від здійснив у 1967 році, а серійне виробництво тривало до 2001 року. За цей час було виготовлено понад 1,2 тис. таких гелікоптерів.
KTM 450 ЕХС — це кросовий мотоцикл (ендуро), обладнаний бензиновим двигуном із потужністю 48 кінських сил.
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