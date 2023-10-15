Морги Донецька переповнені рашистами, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n188321-sotni-rosiyan-schodnya-dostavlyaut-do-morgiv-donecka-pislya-nevdalyh-shturmiv-cns.html

Ракурс

Донецькі морги переповнені росіянами.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на дані, отримані від українського підпілля.

Невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів, — зазначають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, оскільки тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, котрі не пристосовані для відповідного зберігання.