Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька після невдалих штурмів — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n188321-sotni-rosiyan-schodnya-dostavlyaut-do-morgiv-donecka-pislya-nevdalyh-shturmiv-cns.htmlРакурс
Донецькі морги переповнені росіянами.
Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на дані, отримані від українського підпілля.
Невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів, — зазначають у ЦНС.
За інформацією ЦНС, місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, оскільки тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, котрі не пристосовані для відповідного зберігання.
Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії — це наближення звільнення наших територій від загарбників, — додають у ЦНС.