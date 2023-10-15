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Ракурс
Ильхам Алиев поднял флаг в Нагорном Карабахе, фото: пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана поднял флаг в «столице» Карабаха (ФОТО)

15 окт 2023, 16:58
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні, 15 жовтня, підняв національний прапор у головному місті Нагірного Карабаху — Ханкенді (вірмени називають місто Степанакерт) та виступив там із промовою.


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Про це повідомила прес-служба президента Азербайджану, опублікувавши відповідні фото. На них Алієв у військовому одязі стоїть на колінах і цілує державний прапор Азербайджану перед тим, як його підняти.

Ільхам Алієв підняв прапор у Нагірному Карабаху, фото: прес-служба президента Азербайджану

Прес-служба Алієва повідомила, що в ході візиту відвідав також кілька інших населених пунктів у Карабаху.

У вересні цього року Азербайджан провів військову операцію з метою «відновлення конституційного ладу» в окупованій частині країни — Нагірному Карабаху. В результаті 28 вересня «влада» Нагірного Карабаху оголосила про припинення існування цієї невизнаної республіки з 1 січня 2024 року. Регіон залишило майже все вірменське населення — близько 100 тис. етнічних вірмен.

5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Карабаху територією Азербайджану.

Источник: Ракурс


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