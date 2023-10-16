Сектор Газа оставили более полумиллиона человек – война в Израиле

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Ракурс

Прес-аташе Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус сказав журналістам, що, за оцінкою ізраїльської армії, північ сектору Газа залишили приблизно півмільйона людей.

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Раніше Ізраїль, готуючись до введення армії в Сектор Гази, зажадав від громадянського населення його північної частини, включаючи саме місто Газа, терміново евакуюватися на південь.

Прес-аташе ЦАХАЛу звинуватив ХАМАС у тому, що він заважає мирним громадянам евакуюватися на південь сектора. За словами підполковника Конрікуса, військова операція в Газі підходить до «посиленої» фази, і залишатися в її зоні буде небезпечно.

На питання про авіаудар по коридору евакуації, в результаті якого в п’ятницю, як стверджують палестинці, загинули 70 людей, підполковник Конрікус відповів лише, що ЦАХАЛ не б'є навмисно по мирному населенню.

Водночас він по ходу брифінгу визнав, що характер нинішньої операції такий, що уникнути жертв серед цивільного населення вдається не завжди.

Ми б'ємо по ХАМАСу, ми б'ємо по їхній інфраструктурі й ми активно полюємо на їх командирів. Коли ви полюєте за живою метою, яка може пересуватися, не завжди, напевно, з очевидних причин можна застосовувати ту ж тактику з оповіщенням заздалегідь, яка дозволяє мінімізувати супутній збиток, Тому що ця особа дізнається, що на неї полюють, — сказав прес-аташе ізраїльської армії.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що окупація сектора Газа була б великою помилкою.

Відповідаючи на питання телекомпанії CBS, чи підтримає він ізраїльську окупацію Гази на цьому етапі, Байден сказав:

ХАМАС […] не представляє весь палестинський народ. І я думаю, це буде помилкою з боку Ізраїлю — знову окупувати Газу. Але зайти та дістати екстремістів — це необхідно.

Байден також сказав, що впевнений, що Ізраїль дотримуватиметься правил ведення війни.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, коментуючи репліку президента США Джо Байдена, сказав, що Ізраїль не зацікавлений в окупації Гази.

У нас немає інтересу окупувати Газу або залишитися в Газі, але, оскільки ми боремося за своє виживання, і, як зазначив сам президент Байден, єдиний спосіб — це знищити ХАМАС, то нам доведеться зробити все, що необхідно для знищення їх сил і коштів, — сказав ізраїльський посол в ефірі телекомпанії CNN.