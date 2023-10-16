Ракурсhttps://racurs.ua/
Предательница шпионила для врага в Херсоне - помогала корректировать воздушные атаки
Предательница шпионила для врага в Херсоне — помогала корректировать воздушные атакиhttps://racurs.ua/n188344-predatelnica-shpionila-dlya-vraga-v-hersone-pomogala-korrektirovat-vozdushnye-ataki.htmlРакурс
Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні. Вона допомагала коригувати повітряні атаки на місто.
.
Після обстрілів фіксувала місця «прильотів», наслідки — і відправляла «звіт», повідомили 16 жовтня в СБУ.
За її даними загарбники коригували обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.
Вона сама вийшла на адміна однієї з ворожих соцмереж і запропонувала допомогу. Спілкувалися за допомогою анонімного чату у месенджері.
Їй загрожує довічне ув’язнення, кажуть в СБУ.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...