Предательница шпионила для врага в Херсоне - помогала корректировать воздушные атаки

https://racurs.ua/n188344-predatelnica-shpionila-dlya-vraga-v-hersone-pomogala-korrektirovat-vozdushnye-ataki.html

Ракурс

Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні. Вона допомагала коригувати повітряні атаки на місто.

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Після обстрілів фіксувала місця «прильотів», наслідки — і відправляла «звіт», повідомили 16 жовтня в СБУ.

За її даними загарбники коригували обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.

Вона сама вийшла на адміна однієї з ворожих соцмереж і запропонувала допомогу. Спілкувалися за допомогою анонімного чату у месенджері.

Їй загрожує довічне ув’язнення, кажуть в СБУ.