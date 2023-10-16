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Ракурс
Предательница шпионила для врага в Херсоне - помогала корректировать воздушные атаки

Предательница шпионила для врага в Херсоне — помогала корректировать воздушные атаки

16 окт 2023, 10:53
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Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні. Вона допомагала коригувати повітряні атаки на місто.


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Після обстрілів фіксувала місця «прильотів», наслідки — і відправляла «звіт», повідомили 16 жовтня в СБУ.

За її даними загарбники коригували обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.

Вона сама вийшла на адміна однієї з ворожих соцмереж і запропонувала допомогу. Спілкувалися за допомогою анонімного чату у месенджері.

Їй загрожує довічне ув’язнення, кажуть в СБУ.

Источник: Ракурс


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