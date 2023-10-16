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Ракурс
Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні - допомагала коригувати повітряні атаки

Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні — допомагала коригувати повітряні атаки

16 жов 2023, 10:53
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Зрадниця шпигувала для ворога у Херсоні. Вона допомагала коригувати повітряні атаки на місто.


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Після обстрілів фіксувала місця «прильотів», наслідки — і відправляла «звіт», повідомили 16 жовтня в СБУ.

За її даними загарбники коригували обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.

Вона сама вийшла на адміна однієї з ворожих соцмереж і запропонувала допомогу. Спілкувалися за допомогою анонімного чату у месенджері.

Їй загрожує довічне ув’язнення, кажуть в СБУ.

Джерело: Ракурс


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