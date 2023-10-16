Українські підрозділи знищили російську станцію радіоелектронного придушення

https://racurs.ua/ua/n188343-ukrayinski-pidrozdily-znyschyly-rosiysku-stanciu-radioelektronnogo-prydushennya-foto.html

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Бійці Сил оборони України знищили російську станцію перешкод Р-934БМВ. Її було уражено FPV-дроном на одній з ділянок фронту.

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Ця станція входить до автоматизованого комплексу радіоелектронного придушення «Борисоглебск-2». Фото знищеної машини опублікували у соцмережах.

«Мілітарний» пише, що станція Р-934БМВ розміщується на самохідному гусеничному шасі МТ-ЛБу, яке забезпечує високу рухливість та прохідність пересічною місцевістю.

Оприлюднені зображення свідчать, що після ураження українським FPV- безпілотником, станція російського комплексу РЕБ зазнала значних пошкоджень, які призвели до її повного знищення. На корпусі машини помітні наслідки потужного вибуху та горіння.

Головне завдання комплексу РЕБ РБ-301Б «Борисоглебск-2» — виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Машину цього комплексу ЗСУ захопили ще на початку великої війни з рф.

Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. Крім того, є можливість придушення радіонавігаційних систем. У складі цього російського комплексу радіоелектронної протидії є апаратура різних типів, яка призначена для виконання широкого спектра завдань. А саме — пункт управління Р-330КМВ зі станціями перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ і Р-325УМВ. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу.