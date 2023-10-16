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В Киев прибыла спецпредставитель США Пенни Прицкер
В Киев прибыла спецпредставитель США Пенни Прицкерhttps://racurs.ua/n188347-v-kiev-pribyla-specpredstavitel-ssha-penni-pricker.htmlРакурс
До Києва прибула спцпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
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Про це 16 жовтня повідомила в Х (колишня мережа Твіттер) посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.
Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та лідерка індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальна представниця Пріцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критично важливу посаду. Працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, щоб допомогти відновити українську економіку, — зазначив у прес-релізі Білий діму з приводу призначення Пріцкер.
Пріцкер, яку Байден у вересні 2023 року призначив спецпредставницею з питань економічного відновлення України — мільярдерка з однієї з найбагатших сімей Америки.
Сукупні статки Пріцкерів, за даними Forbes, перевищують 30 млрд дол., вони володіють всесвітньою мережею готелів Hyatt.
Здійснення американської мрії починалося з керуючого цукровим заводом на Київщині Якова Пріцкера. Наприкінці XIX століття, рятуючись від єврейських погромів у Російській імперії, емігрував у США, де його нащадки досягли дивовижних вершин.
Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови, — сказала спецпредставниця США з відбудови України в інтерв’ю «Європейській правді».
Це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.
Пріцкер зауважила, що тепер, щоб отримувати кошти від Сполучених Штатів, будуть певні умови.
Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина — те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій, — додала вона.
На своїй посаді спецпредставниця комунікуватиме з органами влади України, США та партнерів, а також із приватним сектором, щоб переконати інвестувати в Україну.
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