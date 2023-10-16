Брінк та Пріцкер на вокзалі у Києві, Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink

https://racurs.ua/ua/n188347-do-kyieva-prybula-specpredstavnycya-ssha-penni-pricker.html

Ракурс

До Києва прибула спцпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

.

Про це 16 жовтня повідомила в Х (колишня мережа Твіттер) посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та лідерка індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальна представниця Пріцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критично важливу посаду. Працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, щоб допомогти відновити українську економіку, — зазначив у прес-релізі Білий діму з приводу призначення Пріцкер.

Пріцкер, яку Байден у вересні 2023 року призначив спецпредставницею з питань економічного відновлення України — мільярдерка з однієї з найбагатших сімей Америки.

Сукупні статки Пріцкерів, за даними Forbes, перевищують 30 млрд дол., вони володіють всесвітньою мережею готелів Hyatt.

Здійснення американської мрії починалося з керуючого цукровим заводом на Київщині Якова Пріцкера. Наприкінці XIX століття, рятуючись від єврейських погромів у Російській імперії, емігрував у США, де його нащадки досягли дивовижних вершин.

Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови, — сказала спецпредставниця США з відбудови України в інтерв’ю «Європейській правді».

Це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.

Пріцкер зауважила, що тепер, щоб отримувати кошти від Сполучених Штатів, будуть певні умови.

Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина — те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій, — додала вона.

На своїй посаді спецпредставниця комунікуватиме з органами влади України, США та партнерів, а також із приватним сектором, щоб переконати інвестувати в Україну.