У білорусі залишилося 2 тис. військових ЗС рф

https://racurs.ua/ua/n188346-u-bilorusi-zalyshylosya-2-tys-viyskovyh-zs-rf.html

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У білорусі залишилося близько 2000 військових ЗС рф.

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За даними «Беларускі Гаюн», у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом, збільшення чисельності ЗС рф не спостерігалося і поки що немає передумов до значного збільшення ЗС рф у Білорусі.

Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових ЗС рф, ось де:

Аеродроми «Мозир» («Боків») та «Зябрівка» — до 600 осіб;

Радіотехнічний вузол «Барановичі» та 43-й вузол зв’язку «Вілейка» — до 1 тис. 450 осіб.

Загалом станом на 1 жовтня @Hajun_BY оцінює кількість російських військових, які перебувають у білорусі в приблизно 2 тис. осіб.

Минулого тижня Центр нацспротиву повідомляв, що спецслужби рф та рб планують провести операцію «під чужим прапором» на території білорусі.

Між фсб рф та кдб рб досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об'єктів на території білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

На цей час, як об'єкт для теракту розглядається — нафтобаза «БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ» поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону.

Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля. Аеророзвідку ймовірних об'єктів вели вагнерівці в серпні цього року.