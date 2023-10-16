Российские оккупанты строят новые барьеры у Крымского моста

https://racurs.ua/n188349-rossiyskie-okkupanty-stroyat-novye-barery-u-krymskogo-mosta-foto.html

Ракурс

Російські окупанти зайнялися будівництвом нового бар'єрного захисту біля мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами.

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Про це свідчать нові супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник H I Sutton.

Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій якості не бачив), — вказав він у соцмережі Х.

Знімок зроблений 15 жовтня.

Нагадаємо, що влітку цього року переправа декілька разів ставала ціллю атак морських дронів.