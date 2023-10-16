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Ракурс
Российские оккупанты строят новые барьеры у Крымского моста

Российские оккупанты строят новые барьеры у Крымского моста (ФОТО)

16 окт 2023, 12:30
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Російські окупанти зайнялися будівництвом нового бар'єрного захисту біля мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами.


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Про це свідчать нові супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник H I Sutton.

Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій якості не бачив), — вказав він у соцмережі Х.

Знімок зроблений 15 жовтня.

Нагадаємо, що влітку цього року переправа декілька разів ставала ціллю атак морських дронів.

Источник: Ракурс


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