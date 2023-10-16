Нефтяной танкер подорвался на мине в Черном море

Танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии подорвался на мине в Черном море, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n188366-neftyanoy-tanker-podorvalsya-na-mine-v-chernom-more.html

Ракурс

У Чорному морі біля узбережжя Румунії на міні підірвався нафтопродуктовий танкер під прапором Ліберії.

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Про це повідомляє Sky News з посиланням на агентство Reuters.

За інформацією джерел агентства, танкер Ali Najafov отримав незначні пошкодження під час інциденту вчора, 15 жовтня, екіпаж не постраждав. Також інформацію про подію підтвердило агентству окреме українське джерело підтвердило цю історію.

Зазначається, що танкер у момент інциденту плив біля Сулінського каналу — одного з гирл Дунаю.

Це вже друге судно цього місяця, яке постраждало від плавучої міни. Раніше Reuters із посиланням на інформовані джерела повідомило, що 5 жовтня турецьке вантажне підірвалося на міні біля берегів Румунії, проте залишилось майже неушкодженим.

Джерело: Sky News