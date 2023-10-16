В Польше подсчитали почти 90% бюллетеней, оппозиция сокращает отставание

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У Польщі вчора, 15 жовтня, відбулися парламентські вибори.
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Наразі підраховано вже 89,26% голосів. Про це свідчать дані на сайті Національної виборчої комісії Польщі.
Наразі підраховані голоси розподілилися так:
- правляча партія «Право і Справедливість» — 36,46%;
- «Громадянська коаліція» — 29,64%;
- «Третій шлях» — 14,49%;
- «Нові ліві» — 8,39%;
- «Конфедерація» — 7,23%.
Решта політсил набирають менше 2% голосів. Прохідний бар'єр для партій становить 5% голосів, а для блоків — 8%.
Таким чином, порівняно з більш ранніми даними підрахунку, опозиційні політсили поступово скорочують відставання від «Права і Справедливості» й результати підрахунку голосів наближають до показників екзит-полів. Це може надати «Громадянській платформі», «Третьому шляху» і «Новим Лівим» можливість створити нову коаліцію.
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