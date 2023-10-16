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ВАКС арестовал имущество аэропорта «Одесса», фото: «Википедия»
Антикоррупционный суд арестовал имущество международного аэропорта «Одесса»https://racurs.ua/n188367-antikorrupcionnyy-sud-arestoval-imuschestvo-mejdunarodnogo-aeroporta-odessa.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса».
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Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкту — КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про:
- будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2 тис. 488 одиниць;
- корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»;
- приміщення нового терміналу загальною площею 26 тис. 700 кв. м.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило у розшук підозрюваного у цій справі — колишнього мера Одеси Олексія Костусєва.
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