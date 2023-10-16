Антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса»

ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n188367-antykorupciynyy-sud-areshtuvav-mayno-mijnarodnogo-aeroportu-odesa.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса».

.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкту — КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про:

будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2 тис. 488 одиниць;

корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»;

приміщення нового терміналу загальною площею 26 тис. 700 кв. м.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило у розшук підозрюваного у цій справі — колишнього мера Одеси Олексія Костусєва.