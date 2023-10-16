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Ракурс
Дроны атакуют рашистов на левом берегу Днепра, скриншот видео

Защитники Украины дронами атаковали позиции рашистов на левом берегу Днепра (ВИДЕО)

16 окт 2023, 22:49
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Захисники України виявили та за допомогою дронів атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра.


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Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі МВС України.

Бійці херсонського КОРДу з побратимами з ТРО не дають спокою ворогам на лівому березі Дніпра, — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрони-камікадзе атакують виявлених аеророзвідкою рашистів та їхні позиції.

Источник: Ракурс


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