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Дроны атакуют рашистов на левом берегу Днепра, скриншот видео
Защитники Украины дронами атаковали позиции рашистов на левом берегу Днепра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188373-zaschitniki-ukrainy-dronami-atakovali-pozicii-rashistov-na-levom-beregu-dnepra-video.htmlРакурс
Захисники України виявили та за допомогою дронів атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра.
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Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі МВС України.
Бійці херсонського КОРДу з побратимами з ТРО не дають спокою ворогам на лівому березі Дніпра, — вказано в описі відео.
На відео показано, як дрони-камікадзе атакують виявлених аеророзвідкою рашистів та їхні позиції.
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