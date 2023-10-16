Дрони атакують рашистів на лівому березі Дніпра, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188373-zahysnyky-ukrayiny-dronamy-atakuvaly-pozyciyi-rashystiv-na-livomu-berezi-dnipra-video.html

Ракурс

Захисники України виявили та за допомогою дронів атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра.

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Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі МВС України.

Бійці херсонського КОРДу з побратимами з ТРО не дають спокою ворогам на лівому березі Дніпра, — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрони-камікадзе атакують виявлених аеророзвідкою рашистів та їхні позиції.