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Ракурс
Дрони атакують рашистів на лівому березі Дніпра, скріншот відео

Захисники України дронами атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра (ВІДЕО)

16 жов 2023, 22:49
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Захисники України виявили та за допомогою дронів атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра.


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Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі МВС України.

Бійці херсонського КОРДу з побратимами з ТРО не дають спокою ворогам на лівому березі Дніпра, — вказано в описі відео.

На відео показано, як дрони-камікадзе атакують виявлених аеророзвідкою рашистів та їхні позиції.

Джерело: Ракурс


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