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Дрони атакують рашистів на лівому березі Дніпра, скріншот відео
Захисники України дронами атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188373-zahysnyky-ukrayiny-dronamy-atakuvaly-pozyciyi-rashystiv-na-livomu-berezi-dnipra-video.htmlРакурс
Захисники України виявили та за допомогою дронів атакували позиції рашистів на лівому березі Дніпра.
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Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі МВС України.
Бійці херсонського КОРДу з побратимами з ТРО не дають спокою ворогам на лівому березі Дніпра, — вказано в описі відео.
На відео показано, як дрони-камікадзе атакують виявлених аеророзвідкою рашистів та їхні позиції.
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