Російський загарбник підірвав себе гранатою, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188365-aerorozvidka-zafiksuvala-samopidryv-rashysta-yakyy-potrapyv-v-otochennya-video.html

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Аеророзвідники Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зафіксували факт самопідриву окупантом, який опинився в оточенні.

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Подія сталася на Авдіївському напрямку. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ.