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Російський загарбник підірвав себе гранатою, скріншот відео
Аеророзвідка зафіксувала самопідрив рашиста, який потрапив в оточення (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188365-aerorozvidka-zafiksuvala-samopidryv-rashysta-yakyy-potrapyv-v-otochennya-video.htmlРакурс
Аеророзвідники Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зафіксували факт самопідриву окупантом, який опинився в оточенні.
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Подія сталася на Авдіївському напрямку. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ.
Нагадуємо, що військовослужбовці рф можуть зберегти своє життя, здавшись у полон в рамках проєкту «Хочу жити». Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон: Telegram та WhatsApp +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 688, — наголошують у СтратКомі ЗСУ.
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