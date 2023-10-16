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Ракурс
Російський загарбник підірвав себе гранатою, скріншот відео

Аеророзвідка зафіксувала самопідрив рашиста, який потрапив в оточення (ВІДЕО)

16 жов 2023, 18:58
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Аеророзвідники Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зафіксували факт самопідриву окупантом, який опинився в оточенні.


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Подія сталася на Авдіївському напрямку. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ.

Нагадуємо, що військовослужбовці рф можуть зберегти своє життя, здавшись у полон в рамках проєкту «Хочу жити». Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон: Telegram та WhatsApp +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 688, — наголошують у СтратКомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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