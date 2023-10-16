НАТО розпочало ядерні навчання Steadfast Noon

У НАТО розпочалися щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

https://racurs.ua/ua/n188364-nato-rozpochalo-yaderni-navchannya-steadfast-noon.html

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У НАТО сьогодні, 16 жовтня, розпочалися щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

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Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Ці навчання проводяться щорічно вже понад 10 років. У них візьмуть участь участь 13 країн НАТО та до 60 літаків різних типів, серед яких сучасні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прилетять з США.

Також будуть залучені звичайні реактивні літаки та літаки спостереження та дозаправки.

Щороку інший член НАТО проводить Steadfast Noon. Тренувальні польоти відбуватимуться над Італією, Хорватією та Середземним морем, — вказано в повідомленні.

У навчаннях беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без бойових бомб. Навчання триватимуть до 26 жовтня.

Навчання не прив’язані до поточних світових подій, і основна частина тренувань проводиться щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії, — наголошується в повідомленні.