Кількість жінок у лавах ЗСУ назвали в Міноборони

Кількість жінок у лавах ЗСУ за два роки зросла на 40%, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Чисельність жінок у лавах ЗСУ порівняно з 2021 роком збільшилась на 40%.

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За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тис. — зараз проходять службу майже 43 тис. військовослужбовиць. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

У відомстві також розповіли, що змінилося за цей час у питаннях рівноправності:

скасовано усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Тепер жінки можуть бути водіями, гранатометниками, командирами БМП, ремонтниками, кулеметниками, снайперами тощо;

раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей;

тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні;

жінкам надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів;

організовано системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків;

аспекти рівноправності враховуються під час розроблення нормативно-правових актів. Усі документи, які розробляє Міноборони проходять гендерну експертизу;

продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних;

кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Також введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ — це 81 позаштатних та 74 — на громадських засадах;

здійснюється регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці;

налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами — структурою ООН «Жінки в Україні», ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.