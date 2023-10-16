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Ракурс
Режим лукашенка знову оголосив перевірку боєготовності військ, фото: ZN.ua

У білорусі знову оголосили перевірку боєготовності військ

16 жов 2023, 17:16
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Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка розпочав черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил країни.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 16 жовтня, з’явилося у Telegram-каналі міноборони білорусі.

Зазначається, що в ході перевірки заплановане пересування військової техніки та особового складу дорогами Мінської, Гродненської, Брестської та Вітебської областей.

Це означає, що до перевірки будуть залучені підрозділи Західного та Північно-Західного оперативних командувань та, можливо, 38-ї десантно-штурмової бригади, — зазначають у Telegram-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн», яка відслідковує військові переміщення по території білорусі.

Про початок чергової перевірки бойової готовності у білорусі було оголошено 3 жовтня. На першому її етапі залучалися підрозділи 103-ї повітряно-десантної бригади та 120-ї механізованої бригади.

Джерело: Ракурс


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