Єрусалимський патріарх запропонував себе в обмін на захоплених ХАМАСом дітей

Кардинал П’єрбаттіста Піццабалла, фото: Christoph Wagener

https://racurs.ua/ua/n188361-ierusalymskyy-patriarh-zaproponuvav-sebe-v-obmin-na-zahoplenyh-hamasom-ditey.html

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Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, латинський патріарх Єрусалима, запропонував себе в обмін на захоплених бойовиками ХАМАС дітей, яких утримують у секторі Газа.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність, — заявив він під час розмови із журналістами.

На думку кардинала, перше, що потрібно зробити для зупинки ескалації — це спробувати домогтися звільнення заручників.

Піццабалла зазначив, що наразі ні він, ні його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАС.

Неможливо говорити з ХАМАС. Це дуже важко, — наголосив він.

Піццабалла курирує діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі — регіоні, де проживає близько 300 тис. римо-католиків.

Зазначається, що в результаті нападу ХАМАСу близько 200 людей були захоплені в заручники, серед них, як вважається, є близько десяти дітей.

Джерело: Reuters