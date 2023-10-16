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Ракурс
Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, фото: Christoph Wagener

Иерусалимский патриарх предложил себя в обмен на увлеченных ХАМАСом детей

16 окт 2023, 16:50
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Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, латинський патріарх Єрусалима, запропонував себе в обмін на захоплених бойовиками ХАМАС дітей, яких утримують у секторі Газа.


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Про це повідомляє агентство Reuters.

Я готовий до обміну, будь-чого, якщо це може призвести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність, — заявив він під час розмови із журналістами.

На думку кардинала, перше, що потрібно зробити для зупинки ескалації — це спробувати домогтися звільнення заручників.

Піццабалла зазначив, що наразі ні він, ні його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАС.

Неможливо говорити з ХАМАС. Це дуже важко, — наголосив він.

Піццабалла курирує діяльність римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі — регіоні, де проживає близько 300 тис. римо-католиків.

Зазначається, що в результаті нападу ХАМАСу близько 200 людей були захоплені в заручники, серед них, як вважається, є близько десяти дітей.

Джерело: Reuters


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