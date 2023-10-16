Блинкен вернулся в Израиль после переговоров в арабских государствах

Энтони Блинкен, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n188359-blinken-vernulsya-v-izrail-posle-peregovorov-v-arabskih-gosudarstvah.html

Ракурс

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 16 жовтня, повернувся до Ізраїлю.

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Він має взяти участь у переговорах, що стосуються поточного стану ізраїльсько-палестинського протистояння. Про це повідомляє CNN.

Блінкен повернувся до Ізраїлю після переговорів у шести арабських державах. За словами офіційних осіб США, під час цієї поїздки він почув широку опозицію до ХАМАСу, але також занепокоєння важким становищем палестинців.

Також він провів розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом про «дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розширенню конфлікту та мінімізацію гуманітарних витрат війни» в Ізраїлі, за результатами якої «привітав конструктивну участь Туреччини».

Блінкен був в Ізраїлі минулого тижня, через кілька днів після того, як ХАМАС розпочав свої атаки, демонструючи підтримку з боку адміністрації президента США Джо Байдена.

Повернення Блінкена відбувається на тлі намагань США допомогти американським громадянам, які опинилися в пастці в секторі Газа, пройти через єдиний вихід із смуги блокади, який залишився, — контрольно- пропускний пункт Рафах до Єгипту.

США також співпрацюють з регіональними партнерами, щоб допомогти звільнити заручників, у тому числі американських громадян, захоплених ХАМАСом під час атаки 7 жовтня.

Зазначається, що для зустрічі з офіційними особами Ізраїлю Блінкен прибув до Єрусалима. Під час свого візиту до Ізраїля минулого тижня він не відвідував Єрусалим — зустрічі проходили в Тель-Авіві, де розташований аеропорт.

В Єрусалимі вже розпочалася його зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі.

Джерело: CNN