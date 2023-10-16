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Ракурс
США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа

США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа

16 окт 2023, 09:24
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США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні джерела в Єгипті.


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За даними агентства, припинення вогню мало початися о 9.00 за київським часом.

Сьогодні також мають відкрити прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази. Через нього планують доставити гуманітарну допомогу та евакуювати власників іноземних паспортів.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію Матеза Ейда — командира південного крила ХАМАС.

За добу 15 жовтня ЦАХАЛ атакував 250 військових обʼєктів у секторі Гази, більшість із них розташована на півночі.

ЦАХАЛ також вдарив по обʼєктах «Хезболли» в Лівані у відповідь на обстріли території Ізраїлю.

Раніше «Ракурс» писав, що президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази. За його словами, це було б «великою помилкою». Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що Ізраїль «не зацікавлений» в окупації Гази, але зробить «усе необхідне», щоб ліквідувати ХАМАС.

Уранці 16 жовтня з Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок та 23 дитини, повідомили у посольстві України.

Як повідомило посольство України в Ізраїлі, українці вирушили з аеропорту у Тель-Авіві рейсом до міста Клуж (Румунія).

Під час першого евакуаційного рейсу понад 200 людей вдалося вивезти до Румунії, переважно жінок і дітей.

Дані щодо загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу не змінилися. На вечір 13 жовтня відомо про 11 загиблих. Однак у ЗМІ також вказували іншу кількість — 12. Ще 9 українців досі вважаються зниклими безвісти.

Источник: Ракурс


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