США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа

https://racurs.ua/n188341-ssha-egipet-i-izrail-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya-na-uge-sektora-gaza.html

Ракурс

США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні джерела в Єгипті.

.

За даними агентства, припинення вогню мало початися о 9.00 за київським часом.

Сьогодні також мають відкрити прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази. Через нього планують доставити гуманітарну допомогу та евакуювати власників іноземних паспортів.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію Матеза Ейда — командира південного крила ХАМАС.