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Пенні Пріцкер зустрілася з керівництвом антикорупційних органів, фото: НАБУ

Від ефективності НАБУ і САП залежить обсяг інвестицій у відновлення України — Пріцкер

16 жов 2023, 22:23
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США надають всебічну підтримку антикорупційним реформам в Україні, адже від ефективності роботи НАБУ і САП залежить обсяг та швидкість надходження інвестицій у відновлення країни.


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Про це йшлося під час зустрічі Спеціальної представниці США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер з директором НАБУ Семеном Кривоносом та керівником САП Олександром Клименком, повідомляє прес-служба НАБУ.

У зустрічі також брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк та Старший радник Державного секретаря США Нед Прайс.

Зазначається, що головною темою розмови стали ризики та виклики, що постають перед НАБУ і САП. Під час зустрічі очільники українських антикорупційних органів розповіли про законодавчі ініціативи, які необхідні для ефективної роботи інституцій. Зокрема:

  • збільшення штату Бюро на 300 працівників, зокрема, з метою посилення присутності НАБУ у регіонах;
  • створення експертної установи при Бюро та реалізації права НАБУ на незалежне прослуховування;
  • необхідність скасування так званих «правок Лозового»;
  • удосконаленню механізму екстрадиції;
  • посилення інституційної спроможності НАБУ і САП загалом.

Пенні Пріцкер зустрілася з керівництвом антикорупційних органів, фото: НАБУ

Президент США Джо Байден у вересні призначив Пріцкер Спецпредставницею щодо відновлення економіки України. В межах своїх повноважень вона працюватиме з українським урядом, G7, ЄС, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами й американським приватним сектором.

Джерело: Ракурс


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