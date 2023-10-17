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Ракурс
ВСУ нанесли удары по аэродромам оккупантов. Фото:

ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска

17 окт 2023, 08:20
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Сили оборони України вночі 17 жовтня атакували аеродроми російських військ на тимчасово окупованих територіях.


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Українські військові завдали низку ударів по ворожих летовищах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області. Точні удари прийшлися по вертольотах та обладнання аеродромів. Точніші результати обстрілів будуть відомі пізніше. Про це СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.

У Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні повідомили, що внаслідок ударів були знищені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артилерійська система противника.

Нагадаємо, 1 жовтня українські безпілотники атакували Сочі — влучили по стоянці російських вертольотів у районі Адлера. Атаку провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Источник: Ракурс


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