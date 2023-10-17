В Польше завершился подсчет всех голосов на выборах. Фото:

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Ракурс

У Польщі порахували усі голоси на парламентських виборах, які відбулися минулими вихідними.

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Перемогла на виборах правляча партія «Право і справедливість», яка набрала 35,38% голосів. Друге місце зайняла опозиційна «Громадянська коаліція», за яку проголосували 30,70% виборців. Партія «Третій шлях» отримала 14,40%, «Лівиця» — 8.61%. За крайню праву й антиукраїнську політсилу «Конфедерація» віддали голоси 7,16% поляків. Про це свідчать результати голосування на виборах.

«Право і справедливість» отримає 194 мандати, «Громадянська коаліція» — 157, «Третій шлях» — 65, «Лівиця» — 26, а «Конфедерація» — 18.

Явка на останніх парламентських виборах у Польщі була найвищою з 1989 року. У 2023 році на виборчі дільниці прийшло 74,38% поляків. Найнижчою була в 2005 році, тоді голосували 40,57% громадян.

Остаточні результати голосування на виборах у Польщі підтвердили сенсаційні екзит-поли: найімовірніше, у Польщі відбудеться зміна влади.

До парламенту потрапить п’ять партій, три з яких здатні сформувати новий уряд, бо набрали майже 54% голосів. Формальна, третя поспіль, перемога «Права і справедливості», не гарантує їй прем'єрства. І 35% голосів Ярославу Качинському цього разу не вистачить.

Формально на виборах перемогла саме «Право та справедливість». Тому з великою ймовірністю Анджей Дуда упродовж 14 днів з дня першого засідання Сейму — запропонує депутатам затвердити кандидата від ПіС: швидше за все, чинного прем'єра Матеуша Моравецького.

Це буде й дуже символічно, адже покаже лідеру «Громадянської коаліції» Дональду Туску, що він номінально все ж програв вибори.

Однак зібрати більшість на свою підтримку за два тижні кандидату в прем'єри від ПіС, ймовірно, не вдасться. Тоді питання вирішуватиме Сейм упродовж наступних 14 днів.

Найімовірнішим кандидатом у прем'єри від опозиції вважається Дональд Туск. Він лідер опозиції, найдосвідченіший політик, що має досвід, контакти. А ще 66-річному Туску доведеться взяти на себе відповідальність за ряд непопулярних рішень, які, цілком можливо, належить прийняти новій владі.

Отже, він мусить знайти 231 депутатський голос із 460. Якщо не вийде, то нову номінацію внесе президент Дуда. Причому у такому випадку більшість вже не буде потрібна — прем'єром стане просто переможець голосування. Якщо і після цього визначити прем'єра не вдасться, президент призначить дострокові вибори.

Це малоймовірно, але главу уряду Польща отримає не раніше листопада, а то й у грудні.

Нагадаємо, у Польщі одночасно з виборами проходив референдум, який провалився, бо участь виборців у референдумі склала приблизно 44%, а отже його результат не є зобов’язальним.