У Польщі одночасно з виборами проходив референдум — він провалився

https://racurs.ua/ua/n188351-u-polschi-odnochasno-z-vyboramy-prohodyv-referendum-vin-provalyvsya.html

Ракурс

Вчора у Польщі одночасно з виборами проходив референдум — він провалився.

.

Участь виборців у референдумі склала приблизно 44%, а отже його результат не є зобов’язальним. Серед тих, хто голосував на референдумі, відповіді на усі чотири запитання були майже одностайними, повідомляє tvn.

97,5% висловилися проти продажу держактивів іноземним компаніям, 96% — проти підвищення пенсійного віку, 97,8% — проти демонтажу паркану на кордоні з білоруссю, 98,6% — проти приймання Польщею нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, лідер польської опозиції Дональд Туск оголосив, що опозиція має достатньо голосів для формування уряду, тож це означає «початок нової ери для країни».

Згідно з результатами екзит-полу, три опозиційні партії Польщі разом отримали 248 місць у 460-місній нижній палаті парламенту. Водночас правляча партія «Право і Справедливість» разом із потенційним партнером «Конфедерацією» можуть отримати 212 місць.

Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був таким щасливим, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх від влади, — сказав Туск.

Він є лідером «Громадянської коаліції», яка, попередньо, набрала 31,6% голосів.

Лідер «Права і Справедливості» Ярослав Качинський визнав неоднозначний результат. Він сказав, що результат його партії (майже 37% голосів) був успішним, адже партія здобула найбільшу кількість голосів на трьох парламентських виборах поспіль.

Остаточні результати виборів мають з’явитися до ранку вівторка.

Станом на 13.00 16 жовтня офіційні результати з 41,1% виборчих комісій були такими:

«Право і справедливість» — 39,2%;

«Громадянська коаліція» — 27,07%;

«Третій шлях» — 14,27%;

«Ліві» — 8,06%;

«Конфедерація» — 7,4%.

Вибори у Польщі: які настрої у різних партій та як вони ставляться до України?

Права партія «Право і Справедливість» (ПіС) домінує у польській політиці з 2015 року. Вона обіцяє підтримувати Україну у війні попри польсько-український конфлікт навколо експорту зерна. Водночас партія продовжуватиме захищати сільське господарство своєї країни у цій суперечці.

«Громадянська коаліція» виступає за налагодження відносин з ЄС. Лідер коаліції Дональд Туск каже, що Польща зацікавлена у тому, аби Україна виграла цю війну. Він радить в майбутньому інвестувати у відновлення України.

Коаліція «Третій шлях» закликає до деескалації у польсько-українських відносинах, а також підтримує членство України в ЄС і допомогу українцям.

Об'єднання лівих партій «Лівиця» підтримує вступ України в ЄС, виступає за допомогу зброєю, закликає припинити торгівлю з росією та посилити санкції проти неї.

Ультраправа «Конфедерація» критично налаштована до України. Вона вимагає обрізати програми держпідтримки для українців у Польщі та закликає «виставити Україні рахунок».