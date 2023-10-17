Нацгвардейцы во время штурма выбили россиян с позиции. Фото:

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Національна гвардія України продовжує без упину бити російських ворогів.

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Зокрема, на Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії з бригади «Червона калина» штурмом взяли позиції окупантів та взяли їх під свій контроль. По ворогу прицільно гатили з артилерії. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 17 вересня повідомив у Facebook.

Під час артобстрілу група розвідників спеціального призначення методично просувалася ворожими траншеями. Специ знищували російських солдатів, які траплялися на їхньому шляху. Таким чином, поступово ворога вибили з позиції. Решта ворогів утекла, залишивши боєприпаси та зброю.

Злагоджені дії наших бійців, раптовість та ефективне планування змусили ворогів залишити позиції разом з боєприпасами та зброєю, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA. Про ворожій цілі «специ» скоригували вогонь реактивних систем залпового вогню HIMARS.