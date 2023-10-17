Ракурсhttps://racurs.ua/
Нацгвардейцы во время штурма выбили россиян с позиции. Фото:
Нацгвардейцы во время штурма выбили россиян с позиций на Запорожье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188383-nacgvardeycy-vo-vremya-shturma-vybili-rossiyan-s-poziciy-na-zaporoje-video.htmlРакурс
Національна гвардія України продовжує без упину бити російських ворогів.
.
Зокрема, на Запорізькому напрямку бійці Нацгвардії з бригади «Червона калина» штурмом взяли позиції окупантів та взяли їх під свій контроль. По ворогу прицільно гатили з артилерії. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 17 вересня повідомив у Facebook.
Під час артобстрілу група розвідників спеціального призначення методично просувалася ворожими траншеями. Специ знищували російських солдатів, які траплялися на їхньому шляху. Таким чином, поступово ворога вибили з позиції. Решта ворогів утекла, залишивши боєприпаси та зброю.
Злагоджені дії наших бійців, раптовість та ефективне планування змусили ворогів залишити позиції разом з боєприпасами та зброєю, — зазначив Клименко.
Нагадаємо, військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA. Про ворожій цілі «специ» скоригували вогонь реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...