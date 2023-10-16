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Спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA
Спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188340-specpryznachenci-skoryguvaly-vogon-himars-po-dyslokaciyi-ekipajiv-bpak-zala-video.htmlРакурс
Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA.
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Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль — місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA.
Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню екіпажів БПАК ZALA— Inside the Armed Forces of Ukraine (@Inside_the_AFU) October 16, 2023
Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль — місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної… pic.twitter.com/9zyD9UMDi8
Українські бійці провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар — і в окупантів поменшало БПЛА. Операцію провели бійці 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого.
ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи». Ці БПЛА випускаються вертолітного та літакового типів.
В основному ці дрони мають малі габарити, але є й модель літака з розмахом крила 6 м та дальністю польоту до 120 км.
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