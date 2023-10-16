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Ракурс
Спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA

Спецпризначенці скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA (ВІДЕО)

16 жов 2023, 09:06
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Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA.


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Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль — місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA.

Українські бійці провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар — і в окупантів поменшало БПЛА. Операцію провели бійці 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого.

ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи». Ці БПЛА випускаються вертолітного та літакового типів.

В основному ці дрони мають малі габарити, але є й модель літака з розмахом крила 6 м та дальністю польоту до 120 км.

Джерело: Ракурс


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