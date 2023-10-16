Спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по дислокации экипажей БПАК ZALA

https://racurs.ua/n188340-specnazovcy-skorrektirovali-ogon-himars-po-dislokacii-ekipajey-bpak-zalagn.html

Ракурс

Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по дислокації екіпажів БПАК ZALA.

.

Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль — місцеперебування російських екіпажів БПАК ZALA.

Воїни ССО скоригували вогонь HIMARS по місцезнаходженню екіпажів БПАК ZALA



Під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль — місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної… pic.twitter.com/9zyD9UMDi8 — Inside the Armed Forces of Ukraine (@Inside_the_AFU) October 16, 2023

Українські бійці провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника. Один удар — і в окупантів поменшало БПЛА. Операцію провели бійці 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого.

ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи». Ці БПЛА випускаються вертолітного та літакового типів.

В основному ці дрони мають малі габарити, але є й модель літака з розмахом крила 6 м та дальністю польоту до 120 км.