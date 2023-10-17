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Оккупанты обстреляли жилую зону в Херсоне. Фото:
Оккупанты обстреляли жилую зону в Херсоне, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n188384-okkupanty-obstrelyali-jiluu-zonu-v-hersone-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Херсон 17 жовтня опинився під масованим обстрілом з боку російських окупантів.
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Ворог гатив по житловій зоні, під ударом опинилося й транспортне підприємство. Попередньо відомо про п’ятьох поранених. Одного з постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про обстріл у Telegram повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та начальник МВА Роман Мрочко.
За словами очільника обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждали двоє працівників охоронної фірми, які під час обстрілу знаходилися у службовому автомобілі. Крім того, було поранено 47-річного чоловіка. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Постраждалий перебуває у стані середньої важкості.
Нагадаємо, 15 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Херсонській області. Ворог випустив 28 боєприпасів по селі Золота Балка. Обстрілами пошкодило будинки, господарські споруди та дитячий садок.
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