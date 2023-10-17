Более половины раненых оккупантов потеряли конечности. Фото:

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Понад половина поранених окупантів, які воювали проти України, втратили кінцівки.

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При цьому у 80% учасників так званої спеціальної військової операції, які проходять медико-соціальну експертизу, були ампутації нижніх кінцівок. Про це заявив заступник міністра праці та соціального захисту російської федерації Олексій Вовченко, 17 жовтня передає «Інтерфакс».

Визнано інвалідами з ампутацією кінцівок близько 54% від усіх огляданих. Це така яскрава проблема, це багато. У нас серед цивільних інвалідів такого відсотка з ампутацією немає, — визнав представник російської диктатури.

Міністр додав, що відомство щотижня моніторить терміни та рекомендації щодо всіх і щодо учасників війни з Україною.

У Генеральному штабі ЗСУ 17 жовтня повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку російського вторгнення склали близько 289 тис. 430 солдатів, офіцерів та найманців. За минулу добу, 16 жовтня, були ліквідовані 800 окупантів.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони Великої Британії заявило, що росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України — внаслідок бойових дій були ліквідовані щонайменше 15 тис. десантників.

Джерело: «Інтерфакс»